Через замкнення електромережі на Миколаївщині загорівся будинок: загинула жінка

Пожежа на Миколаївщині 23 грудня, фото: ДСНС

Сьогодні вдень, 23 грудня, у селі Юріївка Баштанського району Миколаївщини загорівся житловий будинок.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Під час проведення розвідки вогнеборці виявили в помешканні тіло загиблої 74-річну жінки.

Пожежу загасили о 12:32 на площі 40 квадратних метра, її спричинило коротке замкнення електромережі.

Пожежа на Миколаївщині 23 грудня, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 23 грудня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що протягом доби 22 грудня та в ніч проти 23 грудня на Миколаївщині виникло дві пожежі в житловому секторі. В одному із сіл загорілась літня кухня, сусіди врятували 92-річну жінку.

Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуло вісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.