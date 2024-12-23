Скандал з Deepstate: оточення Макарівки та «наступ» Сирського на команду аналітиків

Скандал з Deepstate через поширення інформації про оточення в селі Макарівка. Скриншот: Deep State

Український OSINT-проєкт DeepState, який показує на онлайн-картах просування фронту, потрапив у скандал. Оновлена карта аналітиків може вказувати на те, що ЗСУ нібито потрапили в повне оточення в селі Макарівка Донецької області.

Про це повідомляє «ВВС Україна»

Видання пише, що військове командування відразу заперечило оточення.

«Макарівка на півдні від Великої Новосілки в повному оточенні, сподіваюсь, вищі уми якось планують вирішувати цю ситуацію», — сказав лейтенант Збройних сил України із позивним «Алекс».

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Крім цього, сили оборони півдня зазначили, що ситуація на Времіївському напрямку складна, однак «наразі говорити про якесь оточення українських військ рано».

Військові також додали, що поширення інформації з неперевірених джерел може не тільки дезінформувати людей, а й загрожувати життю українських військових та ускладнити виконання бойових завдань.

Пізніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський «почав наступ на команду DeepStatе».

«Увага! Сирський замість стабілізації оборони, почав наступ на команду DeepState — останній бастіон більш-менш адекватної інформації про лінію фронту», — написала депутатка.

За її словами, команду DeepState тепер планують мобілізувати, а проєкт дискредитувати і закрити.

«Ми всі знаємо DeepState ще з початку повномасштабного вторгнення. Щодня це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається, як для цивільних, так навіть і для військових. Наступ „старперів“ на проєкт — ще один вимір їхньої повної відсталості та свідчення того, що ми реально опинилися в заручниках у совкових довбо**бів», — заявила Марʼяна Безугла.

DeepState згодом відреагували на критику та обговорення. Аналітики написали, що завжди докладали максимальних зусиль для перемоги і допомоги бійцям.

«Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше - серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі. Але, на жаль, не всім главкомам подобається правда і це прикро», — йдеться у повідомленні.

Співзасновники DeepState Роман Погорілий (праворуч) і Руслан Микула

Нагадаємо, за даними Deep State, РФ за жовтень захопила близько 490 квадратних кілометрів українських територій. Це найбільший показник за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.