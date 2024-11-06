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Росія захопила майже 500 квадратних кілометрів території України в жовтні

За жовтень армія РФ захопила близько 490 квадратних кілометрів українських територій. Ілюстраційне фотоЗа жовтень армія РФ захопила близько 490 квадратних кілометрів українських територій. Ілюстраційне фото

Армія РФ за жовтень захопила близько 490 квадратних кілометрів українських територій. Це найбільший показник за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.

Про свідчать дані моніторингового проєкту «Deep State».

Водночас аналітики зазначають, що не варто оцінювати результати війська за площами, адже воюють люди і саме вони є гарантією сталості армії та її потенціалу до спротиву.

«Можна угробити пару бригад заради одного села, але мати малий показник втрат території. Кривавий урок дав нам контрнаступ — 2023. Показником є можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, степінь механізації, наявність можливостей для дальніх ударів та головне — раціональне застосування людського потенціалу. Останнє, на жаль, стає для нас слабким місцем», — вказує DeepState.

Ілюстраційне фото: Deep StateІлюстраційне фото: Deep State

Однак росіяни наразі виправляють свої помилки і зменшують кількість так званих м’ясних штурмів. Якщо раніше м'ясні підрозділи були класикою їхньої армії, то зараз все частіше їх полки та бригади проводять додаткові тижні та місяці навчання особового складу, зазначають аналітики проєкту. 

«Наявність великої кількості живої сили дозволяє росіянам проводити регулярні ротації раз в 1 чи 2 місяці. Для ЗСУ ротувати бригаду, яка з 24 лютого 2022 року на бойових, може стати проблемою», — додають у DeepState.

Нагадаємо, в Україні до Збройних Сил вже призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян. Крім того, планують мобілізувати ще 160 тисяч українців

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