З Болгарії екстрадували підозрювану у справі про розкрадання майже ₴100 млн «Укрзалізниці»

Затримана у Болгарії посадовиця. Фото: НАБУ

З Болгарії до України екстрадували жінку, підозрювану у привласненні 95 мільйонів гривень державного підприємства «Укрзалізниця» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022—2024 років.

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, підозрювана брала участь у схемі завищення цін на постачання запчастин для залізничного транспорту, що призвело до значних збитків для державного підприємства.

Жінку оголосили в міжнародний розшук, після чого її затримали у Болгарії. Наразі її передали українським правоохоронцям для проведення необхідних слідчих дій та притягнення до відповідальності.

Розслідування триває, правоохоронні органи встановлюють інших можливих учасників схеми.

Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у розмірі 9,9 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у Києві затримали очільника одного з обласних осередків відомої партії. За даними слідства, він вимагав 1 мільйон доларів хабаря за вирішення «земельних питань» у Київській міській державній адміністрації.