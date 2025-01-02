З Болгарії екстрадували підозрювану у справі про розкрадання майже ₴100 млн «Укрзалізниці»
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- Аліса Мелік-Адамян
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3:23, 02 січня, 2025
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З Болгарії до України екстрадували жінку, підозрювану у привласненні 95 мільйонів гривень державного підприємства «Укрзалізниця» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022—2024 років.
Про це повідомляє НАБУ.
За даними слідства, підозрювана брала участь у схемі завищення цін на постачання запчастин для залізничного транспорту, що призвело до значних збитків для державного підприємства.
Жінку оголосили в міжнародний розшук, після чого її затримали у Болгарії. Наразі її передали українським правоохоронцям для проведення необхідних слідчих дій та притягнення до відповідальності.
Розслідування триває, правоохоронні органи встановлюють інших можливих учасників схеми.
Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у розмірі 9,9 мільйонів гривень.
Нагадаємо, у Києві затримали очільника одного з обласних осередків відомої партії. За даними слідства, він вимагав 1 мільйон доларів хабаря за вирішення «земельних питань» у Київській міській державній адміністрації.
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