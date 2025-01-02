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На Миколаївщині біля Партизанського в аварії загинуло троє людей

Аварія на Миколаївщині. Фото: поліція МиколаївщиниАварія на Миколаївщині. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаївському районі в автомобільній аварії неподалік села Партизанське загинули троє людей, іще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє поліції Микколаївської області.

Аварія сталася приблизно о 00:30 2 січня на автодорозі «Калинівка-Снігурівка», неподалік села Партизанське Миколаївського району. На дорозі зіткнулися KIA Sorento та Volkswagen Polo.

Внаслідок ДТП водій та два пасажири Volkswagen Polo від отриманих травм загинули на місці події. 45-річний водій KIA та його 30-річний пасажир з травмами відвезли у лікарню.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб». Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, що 27 грудня на трасі «Одеса — Миколаїв» зіткнулись легкові автомобілі ВАЗ-2110 та Toyota RAV4. Внаслідок дорожньої-транспортної пригоди, двоє людей загинуло, ще двоє — постраждали.

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