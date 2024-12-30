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На Миколаївщині затримали підозрюваного у смертельній аварії

Смертельна аварія на трасі «Одеса — Миколаїв». Фото: НацполіціяСмертельна аварія на трасі «Одеса — Миколаїв». Фото: Нацполіція

У пʼятницю, 27 грудня, на трасі «Одеса — Миколаїв» зіткнулись легкові автомобілі ВАЗ-2110 та Toyota RAV4. Внаслідок дорожньої-транспортної пригоди, двоє людей загинуло, ще двоє — постраждали.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, 

Зазначається, що 50-річний водій та 42-річний пасажир ВАЗу загинули на місці. Крім цього, водій та пасажир Toyota постраждали, їх госпіталізували.

Смертельна аварія на трасі «Одеса — Миколаїв». Фото: НацполіціяСмертельна аварія на трасі «Одеса — Миколаїв». Фото: Нацполіція

Слідчі затримали 26-річного водія Toyota у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці кваліфікували подію за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб». Водію Toyota загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, 29 грудня, у селі Врадіївка Первомайського району Миколаївщини водій легкового автомобіля BMW-323 не впорався з керуванням та врізався в дерево.

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