На Миколаївщині рятувальники деблокували водія, який врізався в дерево

Аварія в селі Врадіївка на Миколаївщині, фото: ДСНС

Вчора ввечері, 29 грудня, у селі Врадіївка Первомайського району Миколаївщини водій легкового автомобіля BMW-323 не впорався з керуванням та врізався в дерево.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

В результаті аварії чоловіка затисло в автомобілі. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували його та передали медикам. Чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували каретою швидкої допомоги до Кривоозерської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, що 27 грудня, на трасі «Одеса — Миколаїв» внаслідок аварії, в якій зіткнулись легкові автомобілі ВАЗ-2110 та Toyota RAV4 загинули дві людини.

Раніше повідомлялось, що у 2024 році на дорогах Миколаївщини сталося 282 аварії за участю пішоходів. В яких загинули 29 людей, ще 276 отримали травми.