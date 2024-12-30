На Миколаївщині рятувальники деблокували водія, який врізався в дерево
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- Марія Хаміцевич
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8:27, 30 грудня, 2024
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Вчора ввечері, 29 грудня, у селі Врадіївка Первомайського району Миколаївщини водій легкового автомобіля BMW-323 не впорався з керуванням та врізався в дерево.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
В результаті аварії чоловіка затисло в автомобілі. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували його та передали медикам. Чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували каретою швидкої допомоги до Кривоозерської центральної районної лікарні.
Нагадаємо, що 27 грудня, на трасі «Одеса — Миколаїв» внаслідок аварії, в якій зіткнулись легкові автомобілі ВАЗ-2110 та Toyota RAV4 загинули дві людини.
Раніше повідомлялось, що у 2024 році на дорогах Миколаївщини сталося 282 аварії за участю пішоходів. В яких загинули 29 людей, ще 276 отримали травми.
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