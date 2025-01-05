Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
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- Анна Гакман
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9:29, 05 січня, 2025
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Сьогодні, 5 січня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
До 20:00 води не буде:
- на вул. Авангардній, від Богоявленського до Залізничної.
Крім того, для виконання ремонтних робіт на вулиці 5 Лінія – 2 Баштанський пров. припинено водопостачання:
- від вулиці Троїцької до 5 Поздовжньої.
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