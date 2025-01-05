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Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Ремонт водопроводу. Фото «Миколаївводоканал»Ремонт водопроводу. Фото «Миколаївводоканал»

Сьогодні, 5 січня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 20:00 води не буде:

  • на вул. Авангардній, від Богоявленського до Залізничної.

Крім того, для виконання ремонтних робіт на вулиці 5 Лінія – 2 Баштанський пров. припинено водопостачання:

  • від вулиці Троїцької до 5 Поздовжньої.

Читайте також статтю «МикВісті» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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