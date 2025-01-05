На Водохреще працюватимуть понад 140 рятувальних постів по Україні, фото з сайту: Versii

На Водохреще в Україні для забезпечення безпеки людей на воді буде розгорнуто понад 140 рятувальних постів.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

До чергування залучать близько 500 рятувальників ДСНС і понад 100 одиниць техніки.

«По Україні у місцях відзначення Водохреща буде розгорнуто понад 140 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. До чергування на них залучатимуться майже 500 рятувальників ДСНС та понад 100 одиниць техніки. Рекомендуємо відмовитися від участі в масових заходах та дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають дотримуватись безпеки під час купання на Водохреща

В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області опублікували правила безпеки під час купання на свято Водохреща, зокрема містянам рекомендують: