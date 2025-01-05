  • неділя

    5 січня, 2025

  • -0.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 січня , 2025 неділя

  • Миколаїв • -0.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Водохреще працюватимуть понад 140 рятувальних постів по Україні

На Водохреще працюватимуть понад 140 рятувальних постів по Україні, фото з сайту: VersiiНа Водохреще працюватимуть понад 140 рятувальних постів по Україні, фото з сайту: Versii

На Водохреще в Україні для забезпечення безпеки людей на воді буде розгорнуто понад 140 рятувальних постів. 

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

До чергування залучать близько 500 рятувальників ДСНС і понад 100 одиниць техніки.

«По Україні у місцях відзначення Водохреща буде розгорнуто понад 140 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. До чергування на них залучатимуться майже 500 рятувальників ДСНС та понад 100 одиниць техніки. Рекомендуємо відмовитися від участі в масових заходах та дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають дотримуватись безпеки під час купання на Водохреща

В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області опублікували правила безпеки під час купання на свято Водохреща, зокрема містянам рекомендують:

  • Загартовувати організм заздалегідь;
  • Купатися лише в спеціально відведених місцях, де здійснюється нагляд рятувальників та медиків;
  • Перед купанням розігріти тіло;
  • Не вживати алкогольні напої перед зануренням у воду;
  • Щоб уникнути переохолодження, перебувайте у воді не більше хвилини;
  • Не пірнайте різко у воду;
  • Після купання розітріть себе рушником і вдягніть сухий одяг;
  • Не допускайте до самостійного купання малолітніх дітей і не залишайте їх без нагляду;
  • Після купання випийте гарячого чаю.

Останні новини про: ДСНС

У Миколаєві вночі загорівся торгівельний кіоск
В Одесі через вибух павербанка у квартирі вибило вхідні двері та вікна
Миколаївські рятувальники нагадують про правила безпеки під час купання на Водохреща
Реклама

Читайте також:

новини

«Військовий туризм»: Кім анонсував запуск нових маршрутів на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

В ОВА шукають ще одного партнера, що допоможе реалізовувати проєкти на Миколаївщині: «Першочергово це Америка»

Юлія Бойченко
новини

64% школярів навчаються очно або змішано у Миколаївській області — Кім хоче збільшити цей показник

Юлія Бойченко
новини

Кім про план відновлення економіки на Миколаївщині після війни: «Створимо 60 великих підприємств»

Юлія Бойченко
новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ДСНС

Миколаївські рятувальники нагадують про правила безпеки під час купання на Водохреща
В Одесі через вибух павербанка у квартирі вибило вхідні двері та вікна
У Миколаєві вночі загорівся торгівельний кіоск

Миколаївські рятувальники нагадують про правила безпеки під час купання на Водохреща

«Не на часі»: Кім пояснив, чому призупинили будівництво дороги в обʼїзд Миколаєва

2 години тому

На Миколаївщині рівень злочинність знизився на 5%, – ОВА

Головне сьогодні