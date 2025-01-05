На Водохреще працюватимуть понад 140 рятувальних постів по Україні
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- Анна Гакман
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18:16, 05 січня, 2025
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На Водохреще в Україні для забезпечення безпеки людей на воді буде розгорнуто понад 140 рятувальних постів.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
До чергування залучать близько 500 рятувальників ДСНС і понад 100 одиниць техніки.
«По Україні у місцях відзначення Водохреща буде розгорнуто понад 140 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. До чергування на них залучатимуться майже 500 рятувальників ДСНС та понад 100 одиниць техніки. Рекомендуємо відмовитися від участі в масових заходах та дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники закликають дотримуватись безпеки під час купання на Водохреща
В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області опублікували правила безпеки під час купання на свято Водохреща, зокрема містянам рекомендують:
- Загартовувати організм заздалегідь;
- Купатися лише в спеціально відведених місцях, де здійснюється нагляд рятувальників та медиків;
- Перед купанням розігріти тіло;
- Не вживати алкогольні напої перед зануренням у воду;
- Щоб уникнути переохолодження, перебувайте у воді не більше хвилини;
- Не пірнайте різко у воду;
- Після купання розітріть себе рушником і вдягніть сухий одяг;
- Не допускайте до самостійного купання малолітніх дітей і не залишайте їх без нагляду;
- Після купання випийте гарячого чаю.
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