Деякі вулиці Миколаєва до завтра залишаться без води через ремонт мережі: адреси
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- Анна Гакман
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19:09, 05 січня, 2025
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Сьогодні, 5 січня, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
До 6 січня 20:00 води не буде:
- по вулиці Торговій від Леваневського до Львівської.
- по вул. Будівельників, 16.
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