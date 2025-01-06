На Київщині через російський обстріл пошкоджена залізнична контактна мережа

Внаслідок російського обстрілу на Київщині була пошкоджена контактна мережа залізниці.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині. Залізничники вже працюють над її відновленням», — йдеться в повідомленні.

Згодом у компанії зазначили, що ремонт завершено, і рух поїздів дільницею повністю відновлено. Водночас попередили, що деякі рейси все ще можуть прямувати із затримками.

Нагадаємо, що з 22 грудня на квитках «Укрзалізниці» більше немає дубляжу російською мовою. Відтепер інформація на квитках буде надаватися лише українською та англійською.