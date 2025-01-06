На Київщині через російський обстріл пошкоджена залізнична контактна мережа
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:30, 06 січня, 2025
-
Внаслідок російського обстрілу на Київщині була пошкоджена контактна мережа залізниці.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині. Залізничники вже працюють над її відновленням», — йдеться в повідомленні.
Згодом у компанії зазначили, що ремонт завершено, і рух поїздів дільницею повністю відновлено. Водночас попередили, що деякі рейси все ще можуть прямувати із затримками.
Нагадаємо, що з 22 грудня на квитках «Укрзалізниці» більше немає дубляжу російською мовою. Відтепер інформація на квитках буде надаватися лише українською та англійською.
Останні новини про: Обстріли