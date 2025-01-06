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На Київщині через російський обстріл пошкоджена залізнична контактна мережа

Укрзалізниця, фото: acmc.uaУкрзалізниця, фото: acmc.ua

Внаслідок російського обстрілу на Київщині була пошкоджена контактна мережа залізниці.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині. Залізничники вже працюють над її відновленням», — йдеться в повідомленні.

Згодом у компанії зазначили, що ремонт завершено, і рух поїздів дільницею повністю відновлено. Водночас попередили, що деякі рейси все ще можуть прямувати із затримками.

Нагадаємо, що з 22 грудня на квитках «Укрзалізниці» більше немає дубляжу російською мовою. Відтепер інформація на квитках буде надаватися лише українською та англійською.

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