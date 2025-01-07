Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси
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- Аліна Квітко
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22:01, 07 січня, 2025
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Сьогодні, 7 січня, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
До 8 січня 20:00 води не буде:
- проспект Миру 21, 21а, 21б.
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