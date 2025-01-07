Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води, архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 7 січня, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 8 січня 20:00 води не буде:

проспект Миру 21, 21а, 21б.

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