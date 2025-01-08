Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі, архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 8 січня, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 9 січня 20:00 води не буде:

по вулиці Марка Кропивницького, 69.

Читайте також статтю «МикВісті» «Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?»