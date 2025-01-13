Деякі вулиці Миколаєва до завтра залишаться без води через ремонт мережі: адреси
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- Анна Гакман
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19:42, 13 січня, 2025
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Сьогодні, 13 січня, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
До 14 січня 20:00 води не буде:
- вул. Космонавтів, Херсонське шосе, 4;
- вул. 4 Поздовжня, вул. В'ячеслава Чорновола.
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