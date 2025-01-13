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Деякі вулиці Миколаєва до завтра залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі, архівне фото: «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі, архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 13 січня, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 14 січня 20:00 води не буде:

  • вул. Космонавтів, Херсонське шосе, 4;
  • вул. 4 Поздовжня, вул. В'ячеслава Чорновола. 

Читайте також статтю «МикВісті» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси
Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси
Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси
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