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Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води, архівне фото: «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води, архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 15 січня, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 16 січня 20:00 води не буде:

  • на вул. Ясна Поляна та Осипенка.

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Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси
Деякі вулиці Миколаєва до завтра залишаться без води через ремонт мережі: адреси
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