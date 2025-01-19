Українські суди за рік винесли понад 40 вироків російським військовим злочинцям: один з них на Миколаївщині

З 1 січня по 23 грудня 2024 року українські суди винесли 41 вирок за статтею 438 Кримінального кодексу України: порушення законів і звичаїв війни. Зокрема один з вироків виніс суд Миколаївської області.

Про це йдеться в аналітиці Медійної ініціативи за права людини.

Наразі 438 стаття ККУ є основною, за якою в Україні розглядають справи про воєнні злочини. Вона передбачає кримінальну відповідальність, зокрема, за жорстоке поводження з військовополоненими або цивільними, розграбування національних цінностей на окупованих територіях і застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом.

Інфографіка: Медійна ініціатива за права людини Інфографіка: Медійна ініціатива за права людини

Зазначається, що 40 із цих вироків винесено заочно, тобто справи розглядали без присутності обвинувачених на лаві підсудних. За воєнні злочини торік Україна засудила 66 людей, із яких 60 — громадяни Росії і 6 — України.

Найбільше вироків ухвалили суди Чернігівської області, де за рік винесли 14 вироків. Найменше — у Дніпропетровській і Миколаївській областях.

В апеляційних судах були оскаржені 8 вироків, але залишилися без змін.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року у Миколаєві суд виправдав обвинувачену державній зраді 54-річну Світлану Оголь. Її підозрювали у передачі російським військам інформації щодо українських військовослужбовців. Це був перший виправдувальний вирок за статтею про державну зраду з початку повномасштабної війни.