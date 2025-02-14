Єрмак у Мюнхені назвав росіян «придурками»: Тут всі дуже злі від новини про дрон на ЧАЕС

Андрій Єрмак Фото: Офіс Президента Зеленського

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на влучання російського дрона в енергоблок Чорнобильської АЕС. Він зазначив, що весь світ інвестував в укриття, а сьогодні росіяни, яких він назвав «придурками», запускають по ньому дрони.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Андрій Єрмак у складі української делегації наразі на Мюнхенській конференції з безпеки. За його словами, новина про удар дрона по ЧАЕС усіх розізлила. Українська сторона планує надати американським партнерам всю інформацію про запуски російських дронів через Чорнобильську зону та про загрози, які це несе.

«Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не «занепокоєні», як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон», — написав він.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 лютого на Чорнобильській атомній електростанції пролунав вибух. Дрон із фугасною бойовою частиною врізався в дах однієї із споруд. Рівень радіації всередині та зовні залишається нормальним і стабільним, також минулося без постраждалих.