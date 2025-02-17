Усі абоненти Миколаївської ТЕЦ вже забезпечені теплом, — Кім

Наслідки обстрілу Миколаєва 16 лютого. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві всі абоненти «Миколаївської ТЕЦ» вже з теплом, у мережах поступово нарощуватимуть температуру.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він додав, що фахівці вночі виконали всі необхідні роботи та поступово нарощували тепло. Залишилось спустити повітря на деяких ділянках системи опалення.

«Станом на 8:00 ранку енергетики заживили всіх абонентів. Зараз температура в мережі трішки менша, ніж має бути нормативна. Це пов'язано з поступовим набором температури в мережі. Тобто за добу, думаю, вийдемо на нормативні показники, якщо не буде там ніяких форсмажорних ситуацій, — проінформував голова ОВА.

Нагадаємо, що внаслідок удару російського «Шахеда» 16 лютого була повністю знищена електрогенерація миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів.

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

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Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

Крім того, у Миколаєві через російський обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської.

Олександр Сєнкевич додав, що рух зі сторони Автовокзалу по проспекту — без змін. У сторону Автовокзалу тролейбуси курсуватимуть по Великій Морській через Аркасівське кільце до вулиці Садової і далі вже за маршрутом.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «Шахеда».