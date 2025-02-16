Через російську атаку повністю зруйнована електрогенерація ТЕЦ, – Сєнкевич

Миколаївська ТЕЦ. Архівне фото «МикВісті»

Внаслідок удару російського «шахеда» повністю знищена електрогенерація миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, фахівці шукають альтернативні шляхи розв’язання проблеми, аби якнайшвидше відновити теплопостачання.

«Нагадую, що вночі ворог вдарив по нашій ТЕЦ декількома дронами, через що абоненти ТЕЦ залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми.

Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко», – сказав він.

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

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16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів.

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

Крім того, у Миколаєві через російський обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської.

Олександр Сєнкевич додав, що рух зі сторони Автовокзалу по проспекту – без змін. У сторону Автовокзалу тролейбуси курсуватимуть по Великій Морській через Аркасівське кільце до вулиці Садової і далі вже за маршрутом.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «шахеда».

Увечері очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що відсьогодні будуть підключати до тепла всі будинки, які залишились без опалення внаслідок удару російського «шахеда», але поступово.