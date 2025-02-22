У Миколаєві обстежили понад 300 будівель, пошкоджених через останні російські атаки

Наслідки російських обстрілів Миколаєва 16 лютого 2025 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві триває обстеження майна, зруйнованого через російські атаки. Після останніх обстрілів зафіксували пошкодження 284 житлових та 16 нежитлових будівель.

Про це відзвітував міський голова Олександр Сєнкевич.

Мер нагадав, що після 23 лютого 2023 року комісійне обстеження обʼєктів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів, проводять спеціалісти міського управління державного архітектурно-будівельного контролю. Фахівці вже повністю обстежили об'єкти пошкоджені 21 січня, триває видача актів громадянам.

Він переконує, що інформація внесена в реєстр пошкодженого та знищеного майна, що дозволить містянам вчасно отримати компенсацію.

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Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 00:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 01:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів.

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

Крім того, у Миколаєві через російський обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської.

Олександр Сєнкевич додав, що рух зі сторони Автовокзалу по проспекту — без змін. У сторону Автовокзалу тролейбуси курсуватимуть по Великій Морській через Аркасівське кільце до вулиці Садової і далі вже за маршрутом.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «Шахеда».