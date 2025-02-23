У Доманівці на Миколаївщині згорів гараж з автомобілем

Вранці 23 лютого у Доманівці на Миколаївщині виникла пожежа гаражу, в результаті якої згорів автомобіль Renault.

Про це повідомляють у ДСНС Миколаївської області.

У Доманівці згорів гараж. Фото: ДСНС Миколаївщини У Доманівці згорів гараж. Фото: ДСНС Миколаївщини У Доманівці згорів гараж. Фото: ДСНС Миколаївщини

Полум’я охопило площу 25 квадратних метрів та загрожувало перекинутися на житловий будинок.

На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, залучено вісім співробітників та два спецавтомобілі, а також вогнеборці МПО «Козубівка». Завдяки швидкому реагуванню вогонь вдалося локалізувати та запобігти його подальшому поширенню.

Причини займання наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Миколаєві внаслідок пожежі в житловому будинку загинув чоловік.