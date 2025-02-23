У Доманівці на Миколаївщині згорів гараж з автомобілем
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- Аліса Мелік-Адамян
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11:35, 23 лютого, 2025
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Вранці 23 лютого у Доманівці на Миколаївщині виникла пожежа гаражу, в результаті якої згорів автомобіль Renault.
Про це повідомляють у ДСНС Миколаївської області.
Полум’я охопило площу 25 квадратних метрів та загрожувало перекинутися на житловий будинок.
На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, залучено вісім співробітників та два спецавтомобілі, а також вогнеборці МПО «Козубівка». Завдяки швидкому реагуванню вогонь вдалося локалізувати та запобігти його подальшому поширенню.
Причини займання наразі встановлюються.
Нагадаємо, у Миколаєві внаслідок пожежі в житловому будинку загинув чоловік.
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