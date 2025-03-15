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«Довгий Нептун»: нова українська ракета пройшла бойове випробування

Україна випробувала нову далекобійну ракету «Довгий Нептун», Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУУкраїна випробувала нову далекобійну ракету «Довгий Нептун», Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ

Україна  випробувала нову далекобійну ракету «Довгий Нептун», яка здатна вражати цілі на відстані до однієї тисячі кілометрів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Довгий Нептун» пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим», – повідомив він.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня українські сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.

 

 

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