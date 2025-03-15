«Довгий Нептун»: нова українська ракета пройшла бойове випробування
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- Анна Гакман
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13:31, 15 березня, 2025
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Україна випробувала нову далекобійну ракету «Довгий Нептун», яка здатна вражати цілі на відстані до однієї тисячі кілометрів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
«Довгий Нептун» пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим», – повідомив він.
Нагадаємо, у ніч на 15 березня українські сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.
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