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Росія атакувала Київ дронами: загинули троє людей, серед них 5-річна дитина

Атака російських дронів на Київ 23 березня, фото: НацполіціяАтака російських дронів на Київ 23 березня, фото: Нацполіція

Уночі 23 березня російська армія завдала удару по Києву ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед яких 5-річна дитина, ще десятеро отримали поранення.

За даними Київської міської військової адміністрації, уламки дронів зафіксували в п’яти районах столиці — Дніпровському, Подільському, Голосіївському, Деснянському та Шевченківському.

У Дніпровському районі безпілотник влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу на верхніх поверхах. Вогонь перекинувся на покрівлю, загинула жінка, 27 людей евакуювали. У цьому ж районі уламки дрона пошкодили квартиру в 16-поверховому будинку та спричинили пожежу в закладі харчування, повідомили у ДСНС.

У Подільському районі загорівся 20-й поверх 25-поверхового будинку, пожежу ліквідували.

У Голосіївському районі триває гасіння пожежі в офісно-складській будівлі. Там також згоріли житловий вагончик і вантажівки. Внаслідок цього загинула людина.

У Деснянському районі пожежа сталася в лісосмузі, а в Шевченківському уламки пошкодили два легковики.

За даними Нацполіції, серед загиблих – 5-річна дитина та її батько. Наймолодшому з постраждалих — 11 місяців.

Атака російських дронів на Київ 23 березня, фото: ДСНСАтака російських дронів на Київ 23 березня, фото: ДСНС
Атака російських дронів на Київ 23 березня, фото: ДСНСАтака російських дронів на Київ 23 березня, фото: ДСНС
Атака російських дронів на Київ 23 березня, фото: ДСНСАтака російських дронів на Київ 23 березня, фото: ДСНС
Атака російських дронів на Київ 23 березня, фото: ДСНСАтака російських дронів на Київ 23 березня, фото: ДСНС
Атака російських дронів на Київ 23 березня, фото: НацполіціяАтака російських дронів на Київ 23 березня, фото: Нацполіція
Атака російських дронів на Київ 23 березня, фото: НацполіціяАтака російських дронів на Київ 23 березня, фото: Нацполіція
Атака російських дронів на Київ 23 березня, фото: НацполіціяАтака російських дронів на Київ 23 березня, фото: Нацполіція

Нагадаємо, також 22 березня російські війська здійснили серію атак по населених пунктах Миколаївської області. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника та вибухової хвилі в селі Лупареве був пошкоджений дачний будинок. Також один із ударів пошкодив котельні навчального закладу в Очакові.

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