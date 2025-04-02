Російському військовому повідомили про підозру в зґвалтуванні жінки на Херсонщині

Російському військовому повідомили про підозру у зґвалтуванні жінки на Херсонщині, фото: Національна поліція

Нацполіція України ідентифікувала російського військового, який під час окупації Херсонщини скоїв воєнний злочин — зґвалтував місцеву мешканку, погрожуючи їй розстрілом. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

«Слідчі Головного слідчого управління та оперативники 8-го управління Департаменту карного розшуку Нацполіції ідентифікували ще одного воєнного злочинця, який у лютому 2023 року вчинив сексуальне насильство над жінкою. Йдеться про 35-річного військовослужбовця 1253-го мотострілецького полку в/ч 29684 18-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що під час тимчасової окупації РФ Скадовського району Херсонської області, озброєний автоматом військовий увірвався до будинку, де мешкала 34-річна жінка з донькою та батьками.

«Окупант наказав жінці поїхати з ним, а коли вона відмовилася — погрожував прострелити їй ноги. На підтвердження своїх слів росіянин почав стріляти вгору. Залякавши жертву, загарбник відвіз її до Голої Пристані Скадовського району Херсонщини. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення», — додали в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаєва за підозрою у вчиненні насильницьких дій відносно 19-річної дівчини. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.