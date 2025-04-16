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На Одещині рятувальники витягли песика, який застряг між контейнерами на ринку

В Ізмаїлі, що на Одещині, рятувальники витягли песика, який застряг між контейнерами на місцевому ринку.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Одеській області, тварина не могла вибратися самостійно.

«Сьогодні на Кілійському ринку Ізмаїльські рятувальники врятували знесиленого песика, який застряг між двома контейнерами торгівельного павільйону. На місце викликали рятувальників. Оцінивши ситуацію, вони запропонували за допомогою спеціального інструменту вирізати отвір у контейнері - власниця одразу погодилася, адже на кону було життя тварини. За лічені хвилини чотирилапого швидко та обережно дістали з пастки», – йдеться у повідомленні.

В Ізмаїлі рятувальники витягли песика, який застряг між контейнерами на ринку, фото: ДСНСВ Ізмаїлі рятувальники витягли песика, який застряг між контейнерами на ринку, фото: ДСНС
В Ізмаїлі рятувальники витягли песика, який застряг між контейнерами на ринку, фото: ДСНСВ Ізмаїлі рятувальники витягли песика, який застряг між контейнерами на ринку, фото: ДСНС

Нагадаємо, у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.

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