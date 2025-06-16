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Росіяни атакували з дрона автомобіль на Херсонщині: постраждав чоловік

Росіяни атакували з дрона автомобіль на Херсонщині. Фото: Getty ImagesРосіяни атакували з дрона автомобіль на Херсонщині. Фото: Getty Images

У понеділок, 16 червня, російські війська атакували цивільний автомобіль у Білозерці Херсонської області.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона постраждав 42-річний чоловік, який перебував за кермом. 

«Він дістав вибухову травму, контузію та множинні уламкові поранення голови. Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 червня, війська Росії атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Через обстріли семеро людей дістали поранення.

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