Росіяни атакували Херсон дронами: постраждало 12 людей

Росіяни атакували Херсон 17 червня. Фото: Getty Images

У вівторок, 17 червня, росіяни атакували Дніпровський район Херсона безпілотниками. Внаслідок обстрілу 12 людей постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни змінили тактику застосувань БпЛА — з самого ранку масовано атакують Дніпровський район Херсона. Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше одинадцятеро людей. Усі – отримують необхідну меддопомогу», — написав Олександр Прокудін.

Згодом в ОВА уточнили, що кількість постраждалих зросла до 12.

Зокрема, у 36-річного чоловіка вибухова травма, уламкові поранення голови та грудної клітини. У 51-річної жінки – вибухова травма, контузія та уламкове поранення обличчя.



Крім цього, у 60-річного чоловіка та 67-річної жінки — вибухові травми та уламкові поранення, їх обох госпіталізували.

«Вживаємо усіх заходів, необхідних для протидії ворожим БпЛА та підлаштовуємося під нову тактику ворога. Це потребує часу», — заявив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська обстрілювали житлові квартали та інфраструктуру Херсонщини. Поранення дістали четверо людей.