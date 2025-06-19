Росіяни вдарили по пункту «швидкої» на Херсонщині: пошкоджені дві автівки

Російські війська атакували медпункт в Білозерці. Фото: Олександр Прокудін, для ілюстрації

Уночі 18 червня російські війська з артилерії атакували пункт базування екстреної медичної допомоги в селищі Білозерка Херсонської області.

Внаслідок обстрілу був пошкоджений гараж та дві машини «швидкої». Медичні працівники не постраждали, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Протягом доби під російським вогнем та ударами дронів перебували десятки населених пунктів Херсонщини. Росіяни цілеспрямовано били по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі.

За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, зафіксовано пошкодження трьох багатоквартирних і десяти приватних будинків, газопроводу, пожежної частини, та кількох автівок цивільних мешканців. Унаслідок російської агресії травмовано дев’ятеро людей. Також під час однієї з нічних атак українські сили ППО знищили ударний дрон «Shahed».

Нагадаємо, що 18 червня в Херсоні російські військові також скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль швидкої допомоги. В результаті були поранені двоє медиків. А протягом минулої доби, внаслідок обстрілу росіянами Херсонської області, загинули двоє людей, ще 34 — отримали поранення.

Також у селищі Білозерка на Херсонщині російські війська скинули вибухівку з безпілотників на пожежну частину. Внаслідок удару постраждали троє рятувальників.