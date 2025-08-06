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Росіяни атакували Херсонщину: вісім людей постраждали

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковНаслідки обстрілу Херсона. Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Російські війська 5 серпня та в ніч на 6 серпня обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки вісім людей постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Антонівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Садове, Степанівка, Придніпровське, Інженерне, Зеленівка, Білозерка, Берегове, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Дар'ївка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Новорайськ, Червоний Маяк, Костирка, Новоолександрівка, Золота Балка, Гаврилівка, Тягинка, Бургунка, Високе, Вірівка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Милове, Дудчани, Львове, Саблуківка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили вісім приватних будинків. Також окупанти влучили по території садових товариств», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня сили протиповітряної оборони знищили або подавили два ворожих ударних дрони типу «Shahed 131/136».

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