Студентка з Миколаєва отримала 9 років тюрми за «закладки» амфетаміну

У Миколаєві студентка отримала 9 років тюрми за «закладки» амфетаміну. Фото: «МикВісті»У Миколаєві студентка отримала 9 років тюрми за «закладки» амфетаміну. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві студентку засудили до дев'яти років тюрми за продаж наркотиків. Жінка розкладала «закладки» за вказівками через месенджер і відправляла амфетамін поштою по Україні.

Про це повідомили у Нацполіції.

Слідчі встановили, що дівчина через месенджер отримувала від невідомих координати місць, де потрібно було забрати наркотики, а потім розкладала згортки в Очакові. Під час затримання у неї вилучили 16 підготовлених пакунків, а також виявили ще 50 у схованках. Загалом вилучено 66 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Як зазначили у пресслжбі Центрального районного суду, з травня по вересень 2024 року обвинувачена поштою надсилала амфетамін до різних регіонів України, використовуючи вигадані дані відправника. 

У суді вона  повністю визнала провину та пояснила, що шукала роботу і розуміла, що працює з наркотичними речовинами.

Суд призначив їй покарання у вигляді дев'яти років тюрми та зобов’язав компенсувати майже 180 тисяч гривень витрат на експертизи.

Нагадаємо, у Миколаєві судитимуть 20-річній жінку, яку обвинувачують у продажу наркотиків, захованих у аромасвічках.

