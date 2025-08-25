Обстріли Херсонщини: поранені троє людей, зруйновані будинки та газопровід

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська обстрілювали Херсонську область з артилерії та застосовували дрони. Під ударами опинилися 43 населені пункти області.

Про це у 25 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені чотири багатоповерхові та 28 приватних будинків, газопровід, автомобілі та гараж. Унаслідок обстрілів поранення дістали троє людей.

Нагадаємо, цієї ж доби росіяни обстрілювали і Куцурубську громаду Миколаївщини. В одному із сіл пошкоджено лінії електропостачання, без світла залишилися 113 будинків.