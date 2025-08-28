Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  четвер

    28 серпня, 2025

  28 серпня , 2025 четвер

  Миколаїв

У Баштанському районі 15-річного юнака підозрюють у викрадені мопеда

На Баштанщині 15-річного юнака підозрюють у викрадені мопеда. Фото: Баштанський районний відділ поліціїНа Баштанщині 15-річного юнака підозрюють у викрадені мопеда. Фото: Баштанський районний відділ поліції

У селищі Казанка Баштанського району поліцейські затримали 15-річного юнака, якого підозрюють у викрадені мопеда з метою його подальшого продажу.

Як повідомили у Баштанському районному відділі поліції, до них звернулася 31-річна місцева жителька із заявою про зникнення мопеда Suzuki з подвір’я її будинку. Правоохоронці встановили, що потенційний зловмисник проник на територію вночі через незачинену хвіртку та вивіз транспортний засіб.

Згодом поліція затримала та повідомила про підозру 15-річному жителю Казанки. За словами Баштанського районного відділу поліції, викрадений мопед хлопець нібито сховав у кущах біля ставка та намагався знайти покупців.

Поліцейські вилучили мототранспорт і повернули власниці. Неповнолітньому юнаку оголосили про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України («Незаконне заволодіння транспортним засобом»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років із можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, увечері 26 серпня на проспекті Центральному в Миколаєві мотоцикліст потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, врізавшись в автомобіль Volkswagen Jetta.

