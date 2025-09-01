На Херсонщині обстріляли 35 населених пунктів: загинула людина, десятки поранених

Обстріли Херсонщини 31 серпня - 1 вересня 2025 року. Фото: Херсонська ОВА

З 31 серпня по 1 вересня російська армія продовжувала обстріли Херсонської області. Під ударами дронів та артилерії опинилися понад 35 населених пунктів, серед них — Чорнобаївка та саме місто Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог цілив по житлових кварталах, критичній і соціальній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів пошкоджено чотири багатоповерхові та 14 приватних будинків, господарчі споруди, гараж і кілька автомобілів. Зокрема, окупанти також влучили у медичний та освітній заклади. Горіла адмінбудівля.

Через атаки загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.

