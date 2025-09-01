На Херсонщині обстріляли 35 населених пунктів: загинула людина, десятки поранених
- Ірина Олехнович
9:24, 01 вересня, 2025
З 31 серпня по 1 вересня російська армія продовжувала обстріли Херсонської області. Під ударами дронів та артилерії опинилися понад 35 населених пунктів, серед них — Чорнобаївка та саме місто Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворог цілив по житлових кварталах, критичній і соціальній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів пошкоджено чотири багатоповерхові та 14 приватних будинків, господарчі споруди, гараж і кілька автомобілів. Зокрема, окупанти також влучили у медичний та освітній заклади. Горіла адмінбудівля.
Через атаки загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.
Нагадаємо, у Херсоні вчора, 31 серпня, пів доби горіла зруйнована росіянами будівля ОВА
