У Херсоні пів доби горіла зруйнована росіянами будівля ОВА

Російська армія 30 серпня вдарила по зруйнованій будівлі Херсонської ОВА. Пожежа у будівлі тривала майже пів доби.

Про це повідомляє херсонське видання «Мост».

За словами офіцера Сил оборони Херсона Руслана Михайлевського, близько 16:00 росіяни обстріляли з артилерії будівлю Херсонської ОВА, яка знаходиться на проспекті Незалежності.

Обстріляна Херсонська ОВА 30 серпня. Фото: «МОСТ» Обстріляна Херсонська ОВА 30 серпня. Фото: «МОСТ» Обстріляна Херсонська ОВА 30 серпня. Фото: «МОСТ»

Адмінбудівля була знищена раніше внаслідок авіаударів ворога. У зруйнованій Херсонській ОВА через вчорашній обстріл спалахнула пожежа, яка тривала всю ніч.

Ліквідувати вогонь підрозділам ДСНС вдалося лише зранку 31 серпня. За попередніми даними, постраждалих внаслідок удару та пожежі немає.

Нагадаємо, що російські війська зруйнували будівлю Херсонської ОВА 5 червня під час масованої атаки на Херсон. Удару завдали одразу з кількох напрямків — скинули чотири керовані авіабомби (КАБи), били з артилерії та атакували дронами.