Коригували атаки на Одесу і Кіровоградщину: СБУ затримала двох підозрюваних

Фото з затримання підозрюваних у коригуванні ударів дронами по Одеській та Кіровоградській області. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання двох мешканців Одеської області, яких підозрюють коригуванні ударів дронами по території Одеської та Кіровоградської області.

Як зазначають у відомстві, поки обидва обвинувачених діяли окремо, вони мали спільного куратора з боку ФСБ

Серед затриманих — 33-річний колишній військовослужбовець, який, за даними слідства, самовільно залишив частину на Кіровоградщині. Згодом чоловік нібито передав противнику координати підрозділів, штабів, навчальних полігонів та маршрутів пересування Сил оборони, зокрема на тих локаціях, де він проходив службу. Після повернення на Одещину він намагався влаштуватися на підприємство оборонно-промислового комплексу, щоб збирати нові дані. Його затримали за місцем проживання.

Другим затримали 49-річного жителя селища Лиманське. Правоохоронці вважають, що він інформував ФСБ про переміщення та позиції мобільних вогневих груп ППО під час повітряних тривог.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони з доказами, які, за словами слідства, підтверджують їхню співпрацю з ворогом.

Затриманим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та частини 4 статті 408 (дезертирство в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Максимальна санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

