  вівторок

    2 вересня, 2025

  2 вересня , 2025 вівторок

СБУ розкритикувала НАБУ та САП за підозру генералу Вітюку: «Він захищав Київ та відбивав кібератаки»

Екскерівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка запідозрили у незаконному збагаченні. Фото: СБУЕкскерівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка запідозрили у незаконному збагаченні. Фото: СБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку. 

У відомстві це розкритикували і назвали помстою з НАБУ і САП.

У СБУ нагадали, що нещодавно викрила на торгівлі з РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро – затримали за підозрою у держзраді та передачі інформації. Саме тому підозра Іллі Вітюку — помста.

— Підозру І. Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора роки тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку, — пишуть у відомстві.

Зазначимо, що у пресрелізі НАБУ йшлось про те, що в грудні 2023 року він купив квартиру за 21,6 мільйонів гривень, оформивши її на родича. У договорі була вказана занижена ціна — 12,8 мільйонів гривень.

Однак у СБУ стверджують, що слідство проігнорувало висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною. Зокрема, і тих експертиз, які ініціювало саме НАБУ, висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини, ведення підприємницької діяльності дружини І.Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз), покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення.

Окремо у СБУ зазначили, що Вітюк з перших днів вторгнення Росії робить важливий внесок у захист країни. Він особисто став на захист Києва та очолив одну з оперативно-бойових груп, яка займалася звільненням Київської області від окупантів. 

— Протягом 2024-2025 років він у складі оперативно-бойових груп перебував у ротаціях у зоні бойових дій на територіях Сумської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Брав безпосередню участь у Курській операції, — повідомили в СБУ.

Обшуки в НАБУ і САП

Вранці 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро.

Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Зазначається, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Крім того, СБУ вже затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Водночас у НАБУ вважають обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними».

