Глобальний збій: Starlink не працює по всій лінії фронту

На фронті стався масштабний збій у роботі Starlink. Фото: mil.in.ua

У понеділок, 15 вересня, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про масштабний збій у роботі Starlink.

За його словами, близько 07:28 зв’язок супутникового інтернету був відсутній уздовж усієї лінії фронту. Станом на 08:02 робота сервісу почала поступово відновлюватися.

Сервіс Downdetector також зафіксував проблеми зі Starlink у різних країнах світу. На офіційному сайті компанії SpaceX підтвердили, що спостерігається погіршення якості обслуговування, і повідомили, що фахівці з’ясовують причини збою.

Фото: Дані Downdetector

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ілон Маск восени 2022 року наказав вимкнути супутниковий інтернет Starlink над частиною Херсонської області під час активної фази українського контрнаступу. Як йдеться у розслідуванні агентства Reuters, таке рішення призвело до серйозних проблем із зв’язком на фронті й викликало занепокоєння щодо впливу Маска на перебіг війни та глобальну безпеку.