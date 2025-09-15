Глобальний збій: Starlink не працює по всій лінії фронту
- Марія Хаміцевич
9:00, 15 вересня, 2025
У понеділок, 15 вересня, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про масштабний збій у роботі Starlink.
За його словами, близько 07:28 зв’язок супутникового інтернету був відсутній уздовж усієї лінії фронту. Станом на 08:02 робота сервісу почала поступово відновлюватися.
Сервіс Downdetector також зафіксував проблеми зі Starlink у різних країнах світу. На офіційному сайті компанії SpaceX підтвердили, що спостерігається погіршення якості обслуговування, і повідомили, що фахівці з’ясовують причини збою.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ілон Маск восени 2022 року наказав вимкнути супутниковий інтернет Starlink над частиною Херсонської області під час активної фази українського контрнаступу. Як йдеться у розслідуванні агентства Reuters, таке рішення призвело до серйозних проблем із зв’язком на фронті й викликало занепокоєння щодо впливу Маска на перебіг війни та глобальну безпеку.
