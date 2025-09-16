Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росія обстріляла Херсонщину: загинули двоє людей, шестеро поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

На Херсонщині 16 вересня російські війська обстріляли населені пункти області. Загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударом опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі.

Атаки дронами, авіацією та артилерією зафіксовані у понад 30 населених пунктах, зокрема в Херсоні, Бериславі, Білозерці, Антонівці, Станіславі, Дудчанах, Томиній Балці, Червоному Маяку, Нововоронцовці, Осокорівці, Дар’ївці, Комишанах та інших громадах.

Нагадаємо, також вночі 15 вересня російський дрон атакував фермерське господарство на Миколаївщині. Внаслідок атаки загинув чоловік, який перебував у кабіні трактора. Також знищено сільськогосподарську техніку та пошкоджено будівлю сусідньої ферми.

