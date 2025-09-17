Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Сповідь «касира» судді з Миколаєва: Верховний Суд заявив про спробу дискредитації

Верховний Суд відреагував на інтерв’ю «касира» Князєва, назвавши його спробою дискредитації. Фото з офіційного сайту Верховного суду УкраїниВерховний Суд відреагував на інтерв’ю «касира» Князєва, назвавши його спробою дискредитації. Фото з офіційного сайту Верховного суду України

У Верховному Суді заявили, що інтерв’ю Олексія Гончара, який називає себе «касиром» колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва, містить неперевірені відомості про корупційні дії, пов’язані з розглядом судових справ, і може розцінюватися як спроба дискредитації судової влади.

Таку позицію суд оприлюднив у соціальній мережі Facebook.

Як відомо, у розмові з Bihus.info він розкрив деталі корупційних схем, які діяли у судовій системі впродовж понад 10 років.  Він розповів про те, як змінювались тарифи за позитивні рішення і яку роль у цьому відігравали миколаївські посадовці і судді.

— Враховуючи серйозність озвучених звинувачень, наголошуємо, що достовірність наведених у згаданому інтервʼю тверджень жодним чином не підтверджена ані в самому відеоматеріалі, ані в установленому законом порядку в межах кримінального провадження, — йдеться у заяві Верховного Суду.

У відомстві підкреслили, що лише правоохоронні органи уповноважені здійснювати перевірку можливих фактів неправомірних дій та надавати їм правову оцінку.

— Наразі ж такі публічні заяви мають ознаки чергової спроби дискредитації судової влади через поширення неперевірених тверджень, — зазначили у Суді.

Водночас Верховний Суд заявив про готовність надати всебічне сприяння для об’єктивного та неупередженого встановлення достовірних даних.

Читайте також: Вищий антикорупційний суд визначив 10 мільйонів гривень застави для адвоката бізнесмена Констянтина Жеваго у справі колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Анатолія Рекуна підозрюють в якості посередника передачі коштів.

Apple Pay