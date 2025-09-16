Магазин судових рішень: Інтервʼю «касира» судді з Миколаєва

Олексій Гончар роками був посередником між тими, хто «заносив гроші», і тими, хто ухвалював рішення. Скриншот з відео Bihus.info

Олексій Гончар, підприємець, який називає себе «касиром» колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва розкрив деталі корупційних схем, які діяли у судовій системі впродовж понад 10 років. Він розповів про те, як змінювались тарифи за позитивні рішення і яку роль у цьому відігравали миколаївські посадовці і судді.

Інтервʼю з колишнім поплічником Всеволода Князєва опублікував Bihus.info.

«Нас познайомила миколаївська суддя»

Знайомство між Князєвим та Гончаром сталось у 2014 році. На одному зі зʼїздів суддів у Києві їх познайомила миколаївська суддя, імені якої не названо. Тоді Всеволод Князєв був тільки-но призначений головою окружного суду Миколаївської області.

«Він був тоді скромним. Такий провінціал з великими амбіціями. Ввічливий, грамотний. Почали спілкуватися з ним, дружити. І якісь питання я йому підкидував, які він вирішував в міру своєї компетенції. І тоді я говорив, що він дуже скромний був. 500 доларів США це було щось…», — розповідає Олексій Гончар.

Князєв очолив окружний адміністративний суд у Миколаєві в 2015 році. Архівне фото Преступности.НЕТ

При чому Гончар відкрито каже, що по «швидке розвʼязання» питань приходили до всіх миколаївських суддів.

«Миколаїв — дуже маленьке місто. Я бував там кожен тиждень. Чим ближче людина, тим швидше буде прийматися рішення, швидше буде відповідь. Як вони приходили до мене? Ми ходили в ресторани, день через день всі бачили, хто з ким спілкується, хто з ким дружить, хто з ким за кордоном буває. Це взагалі не проблема», — додав він.

Гончар стверджує, що Князєв вирішував у Миколаєві будь-які питання навіть за невеликі гроші. У 2017 році він пройшов вибори і потрапив у Верховний суд. Виграти йому вдалось прозоро, посадовець дуже освічений і знав англійську мову, що з легкістю дало йому можливість стати секретарем суду.

«Це був вже інший Князєв. Ми сиділи, пили вино, говорить: «Дивіться, перспективи просто чудові. Я можу вирішувати будь-які питання, пов'язані з Великою Палатою і, в принципі, з будь-якими іншими судами. Я буду мультимільйонером вже дуже швидко, якщо хочеш, можеш допомогти мені в цьому». Кажу, яким чином? Він каже: «Ну, бери розписання Великої палати, і дивись, які там є суди, там все написано, хто з ким судиться, чому. Якщо є знайомі, говори, що можемо порішати».

Всеволод Князєв біля Миколаївського окружного суду, 2015 рік. Фото: Пресслужба ДСА

Перша велика справа Князєва: Іллічівський порт

В 2005 держава уклала з компанією депутата Держдуми Росії договір про спільну діяльність. Російський політик вклав туди близько 80 мільйонів доларів для будівництва терміналу, але потім цей договір розірвали, а справа потрапила до суду.

«Вони судилися-судилися, росіяни програли всі суди і справа затихла. А потім випадково я був в Іллічівську, і до мене підходить представник росіян, кажуть: «Слухай, а не можна якось цю всю справу повернути назад?». Так ось вони вийшли, кажу, Сева, термінал російський, порт, туди-сюди. Він такий: «Та похер»... І він забирає справу з Господарського суду Верховного до Великої Палати...», — згадує Гончар.

Перша сума, яку Князєв озвучив росіянам — 50 тисяч доларів. Однак прямо під час судового засідання Великої Палати, яка розглядала справу, тариф піднявся до 200 тисяч:

«Пишу йому плюс. І він мені надсилає вже результативну частину, фотографію, що рішення такі-такі скасувати, справу закрити. Порт віддали росіянам».

Як Князєв став головою Верховного суду

Верховний суд України Всеволод Князєв очолив у 2022 році після таємного голосування. Фото: Слово Одеса

У жовтні 2022 року Пленум Верховного Суду таємним голосуванням обрав нового голову цієї інституції — Всеволода Князєва. За словами Гончара, перед цим Князєв подзвонив йому і сказав, що йому радять не обиратись на посаду голови.

«Я приїхав, ми з ним годину-півтори по парку гуляли, я його накачував психологічно: ти маєш, ти молодий, ти активний, прогресивний, найкращий, всі будуть пишатись. Він каже: «Я дуже боюся, бо мене почнуть мочити». Я за півтори години його так накачав, що він вже о 8-й ранку пішов по всім суддям Верховного суду, до кожного зайшов в кабінет і сказав, що буде найкращим, квартири у них будуть, все у них буде. І переміг на виборах. В нього повірили», — запевняє співрозмовник.

Після обрання майже все їх спілкування проходило через Олексія Сальнікова, тодішнього очільника Державної судової адміністрації. А новим «гаманцем» Князєва став його однокурсник, миколаївський політик Кирило Горбуров.

Миколаївський ексдепутат Кирило Горбуров фактично замінив у ролі касира Олексія Гончара. Архівне фото МикВісті

«Ми ще якийсь час спілкувались, бо він був вдячний. Але вдячність це валюта, яка швидко закінчується. Коли ти береш по 2-3 мільйони доларів хабарів, то навіщо тобі хтось потрібен? Він побудував свою вертикаль, привіз з Миколаєва свого однокурсника Кирила, той підтягнув адвоката Горецького. І в них все налагодилось», — розповідає Олексій Гончар.

Саме київський адвокат Олег Горецький, як стверджує Гончар, масштабував процес хабарництва. Він розповів, що під час затримання Горецького агентами НАБУ в його офісі лежав сейф з близько мільйоном доларів, які були підготовлені для розрахунку.

«Він брав гроші пачками, підписував. Як тільки рішення відбувалося, він діставав, віддав суддям. Це був просто магазин з продажу судових рішень».

Сальніков. Від начальника Фонду держмайна до голови Державної судової адміністрації

Всеволод Князєв та Олексій Сальніков у Херсоні, 2022 рік. Фото: Пресслужба ДСА

За два місяці після затримання Князєва у 2023 році НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 7,5 тисяч доларів. Гроші він вимагав у Олексія Гончара, який свого часу пролобіював його ексголові Верховного суду.

Сальніков теж родом з Миколаєва. У 2016 році він обіймав посаду начальника регіонального відділення Фонду державного майна у Миколаївській області, а пізніше став начальником Територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, чому власне і сприяло його знайомство із Всеволодом Князєвим:

«Він мільйон ідей генерував фантастичних. В цей час почались проблеми у голови судової адміністрації України. Підозра одна, друга, третя. І тут Сєва вже намалювався, 17-18 рік. Кажу, дядько, прийміть голову ДСА України. Хлопець шикарний, талановитий, унікальний. Я їх знайомлю. Приїжджає цей Льоша в Київ. В мене в офісі познайомились. Каже: «Так, шнирик ідеальний, говоряща голова, підходить». Він призначає спочатку замом теруправління Миколаївської області. Буквально місяці 2-3 попрацював і він забирає його в Київ замом ДСА України. Потім Холоднюка (Зіновій Холоднюк, ексголова Державної судової адміністрації, — прим.), збивають, звільняють і призначають в.о. Сальнікова. У них там дружба, вони один одного знайшли», — зазначає він.

У 2023 році Олексій Сальніков став головою ДСА за рішенням Всеволода Князєва, не дивлячись на те, що призначити його на посаду могла виключно Вища рада правосуддя. А вже у липні Національне антикорупційне бюро України затримує Сальнікова. За направлення справи на апеляцію через суддів Верховного суду він попросив у Гончара 5 тисяч доларів для суддів, і ще 2,5 тисячі — собі. Однак питання так і не вирішилось, а сам Гончар і звернувся після цього у НАБУ.

6 серпня 2025 року ВАКС приговорив його до трьох років тюрми.

Від хабара у $500 до 3,2 мільйонів: Справа Жеваго

У 2023 році Верховний суд розглядав справу щодо половини акцій олігарха Костянтина Жеваго в «Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті». Жеваго хотів повернути 40% акцій. За версією НАБУ, він задумав дати суддям Верховного суду неправомірну вигоду за скасування рішення 20-річної давності.

У цей час олігарх вже мешкав за межами України. Тому для передачі коштів він залучив посередників, одним з них був адвокат Олег Горецький. Імʼя ще одного фігуранта справи стало відомо минулого тижня. Йдеться про адвоката Анатолія Рекуна.

Ексголова Верховного суду під час засідання ВАКС, 18 травня 2023. Фото: УНІАН

Як писав Судовий репортер, посилаючись на дані від слідства, на початку березня 2023-го Князєв, начебто, дізнався про бажання Жеваго заплатити за судове рішення.

НАБУ задокументувало візити миколаївця Кирила Горбурова з сумками в квартиру Князєва. Востаннє 15 травня 2023-го, коли в квартиру ввірвалися детективи, то в сумці був «залишок» — 450 тисяч доларів із загальної суми в понад 2 мільйони. Князєва і Горецього затримали за гарячими слідами. Горбуров, як виявилося, вчасно почав співпрацювати з НАБУ і уник відповідальності. Жеваго підозру повідомили на території Франції у порядку міжнародної правової допомоги.

Відомо, що Олег Горецький пішов на угоду про визнання винуватості — пожертвував кількадесят мільйонів на ЗСУ і зобовʼзався давати викривальні показання. Справу ж ексголови Верховного суду Всеволода Князєва з 2024 року вже по суті розглядає Вищий антикорупційний суд.

Аліса Мелік-Адамян, «МикВісті»