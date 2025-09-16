Магазин судових рішень: Інтервʼю «касира» судді з Миколаєва
- Аліса Мелік-Адамян
14:45, 16 вересня, 2025
Олексій Гончар, підприємець, який називає себе «касиром» колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва розкрив деталі корупційних схем, які діяли у судовій системі впродовж понад 10 років. Він розповів про те, як змінювались тарифи за позитивні рішення і яку роль у цьому відігравали миколаївські посадовці і судді.
Інтервʼю з колишнім поплічником Всеволода Князєва опублікував Bihus.info.
«Нас познайомила миколаївська суддя»
Знайомство між Князєвим та Гончаром сталось у 2014 році. На одному зі зʼїздів суддів у Києві їх познайомила миколаївська суддя, імені якої не названо. Тоді Всеволод Князєв був тільки-но призначений головою окружного суду Миколаївської області.
«Він був тоді скромним. Такий провінціал з великими амбіціями. Ввічливий, грамотний. Почали спілкуватися з ним, дружити. І якісь питання я йому підкидував, які він вирішував в міру своєї компетенції. І тоді я говорив, що він дуже скромний був. 500 доларів США це було щось…», — розповідає Олексій Гончар.
При чому Гончар відкрито каже, що по «швидке розвʼязання» питань приходили до всіх миколаївських суддів.
«Миколаїв — дуже маленьке місто. Я бував там кожен тиждень. Чим ближче людина, тим швидше буде прийматися рішення, швидше буде відповідь. Як вони приходили до мене? Ми ходили в ресторани, день через день всі бачили, хто з ким спілкується, хто з ким дружить, хто з ким за кордоном буває. Це взагалі не проблема», — додав він.
Гончар стверджує, що Князєв вирішував у Миколаєві будь-які питання навіть за невеликі гроші. У 2017 році він пройшов вибори і потрапив у Верховний суд. Виграти йому вдалось прозоро, посадовець дуже освічений і знав англійську мову, що з легкістю дало йому можливість стати секретарем суду.
«Це був вже інший Князєв. Ми сиділи, пили вино, говорить: «Дивіться, перспективи просто чудові. Я можу вирішувати будь-які питання, пов'язані з Великою Палатою і, в принципі, з будь-якими іншими судами. Я буду мультимільйонером вже дуже швидко, якщо хочеш, можеш допомогти мені в цьому». Кажу, яким чином? Він каже: «Ну, бери розписання Великої палати, і дивись, які там є суди, там все написано, хто з ким судиться, чому. Якщо є знайомі, говори, що можемо порішати».
Перша велика справа Князєва: Іллічівський порт
В 2005 держава уклала з компанією депутата Держдуми Росії договір про спільну діяльність. Російський політик вклав туди близько 80 мільйонів доларів для будівництва терміналу, але потім цей договір розірвали, а справа потрапила до суду.
«Вони судилися-судилися, росіяни програли всі суди і справа затихла. А потім випадково я був в Іллічівську, і до мене підходить представник росіян, кажуть: «Слухай, а не можна якось цю всю справу повернути назад?». Так ось вони вийшли, кажу, Сева, термінал російський, порт, туди-сюди. Він такий: «Та похер»... І він забирає справу з Господарського суду Верховного до Великої Палати...», — згадує Гончар.
Перша сума, яку Князєв озвучив росіянам — 50 тисяч доларів. Однак прямо під час судового засідання Великої Палати, яка розглядала справу, тариф піднявся до 200 тисяч:
«Пишу йому плюс. І він мені надсилає вже результативну частину, фотографію, що рішення такі-такі скасувати, справу закрити. Порт віддали росіянам».
Як Князєв став головою Верховного суду
У жовтні 2022 року Пленум Верховного Суду таємним голосуванням обрав нового голову цієї інституції — Всеволода Князєва. За словами Гончара, перед цим Князєв подзвонив йому і сказав, що йому радять не обиратись на посаду голови.
«Я приїхав, ми з ним годину-півтори по парку гуляли, я його накачував психологічно: ти маєш, ти молодий, ти активний, прогресивний, найкращий, всі будуть пишатись. Він каже: «Я дуже боюся, бо мене почнуть мочити». Я за півтори години його так накачав, що він вже о 8-й ранку пішов по всім суддям Верховного суду, до кожного зайшов в кабінет і сказав, що буде найкращим, квартири у них будуть, все у них буде. І переміг на виборах. В нього повірили», — запевняє співрозмовник.
Після обрання майже все їх спілкування проходило через Олексія Сальнікова, тодішнього очільника Державної судової адміністрації. А новим «гаманцем» Князєва став його однокурсник, миколаївський політик Кирило Горбуров.
«Ми ще якийсь час спілкувались, бо він був вдячний. Але вдячність це валюта, яка швидко закінчується. Коли ти береш по 2-3 мільйони доларів хабарів, то навіщо тобі хтось потрібен? Він побудував свою вертикаль, привіз з Миколаєва свого однокурсника Кирила, той підтягнув адвоката Горецького. І в них все налагодилось», — розповідає Олексій Гончар.
Саме київський адвокат Олег Горецький, як стверджує Гончар, масштабував процес хабарництва. Він розповів, що під час затримання Горецького агентами НАБУ в його офісі лежав сейф з близько мільйоном доларів, які були підготовлені для розрахунку.
«Він брав гроші пачками, підписував. Як тільки рішення відбувалося, він діставав, віддав суддям. Це був просто магазин з продажу судових рішень».
Сальніков. Від начальника Фонду держмайна до голови Державної судової адміністрації
За два місяці після затримання Князєва у 2023 році НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 7,5 тисяч доларів. Гроші він вимагав у Олексія Гончара, який свого часу пролобіював його ексголові Верховного суду.
Сальніков теж родом з Миколаєва. У 2016 році він обіймав посаду начальника регіонального відділення Фонду державного майна у Миколаївській області, а пізніше став начальником Територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, чому власне і сприяло його знайомство із Всеволодом Князєвим:
«Він мільйон ідей генерував фантастичних. В цей час почались проблеми у голови судової адміністрації України. Підозра одна, друга, третя. І тут Сєва вже намалювався, 17-18 рік. Кажу, дядько, прийміть голову ДСА України. Хлопець шикарний, талановитий, унікальний. Я їх знайомлю. Приїжджає цей Льоша в Київ. В мене в офісі познайомились. Каже: «Так, шнирик ідеальний, говоряща голова, підходить». Він призначає спочатку замом теруправління Миколаївської області. Буквально місяці 2-3 попрацював і він забирає його в Київ замом ДСА України. Потім Холоднюка (Зіновій Холоднюк, ексголова Державної судової адміністрації, — прим.), збивають, звільняють і призначають в.о. Сальнікова. У них там дружба, вони один одного знайшли», — зазначає він.
У 2023 році Олексій Сальніков став головою ДСА за рішенням Всеволода Князєва, не дивлячись на те, що призначити його на посаду могла виключно Вища рада правосуддя. А вже у липні Національне антикорупційне бюро України затримує Сальнікова. За направлення справи на апеляцію через суддів Верховного суду він попросив у Гончара 5 тисяч доларів для суддів, і ще 2,5 тисячі — собі. Однак питання так і не вирішилось, а сам Гончар і звернувся після цього у НАБУ.
6 серпня 2025 року ВАКС приговорив його до трьох років тюрми.
Від хабара у $500 до 3,2 мільйонів: Справа Жеваго
У 2023 році Верховний суд розглядав справу щодо половини акцій олігарха Костянтина Жеваго в «Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті». Жеваго хотів повернути 40% акцій. За версією НАБУ, він задумав дати суддям Верховного суду неправомірну вигоду за скасування рішення 20-річної давності.
У цей час олігарх вже мешкав за межами України. Тому для передачі коштів він залучив посередників, одним з них був адвокат Олег Горецький. Імʼя ще одного фігуранта справи стало відомо минулого тижня. Йдеться про адвоката Анатолія Рекуна.
Як писав Судовий репортер, посилаючись на дані від слідства, на початку березня 2023-го Князєв, начебто, дізнався про бажання Жеваго заплатити за судове рішення.
НАБУ задокументувало візити миколаївця Кирила Горбурова з сумками в квартиру Князєва. Востаннє 15 травня 2023-го, коли в квартиру ввірвалися детективи, то в сумці був «залишок» — 450 тисяч доларів із загальної суми в понад 2 мільйони. Князєва і Горецього затримали за гарячими слідами. Горбуров, як виявилося, вчасно почав співпрацювати з НАБУ і уник відповідальності. Жеваго підозру повідомили на території Франції у порядку міжнародної правової допомоги.
Відомо, що Олег Горецький пішов на угоду про визнання винуватості — пожертвував кількадесят мільйонів на ЗСУ і зобовʼзався давати викривальні показання. Справу ж ексголови Верховного суду Всеволода Князєва з 2024 року вже по суті розглядає Вищий антикорупційний суд.
Аліса Мелік-Адамян, «МикВісті»