«А по мне придумали легенду?», — Вищий антикорсуд досліджує докази у справі Князєва, де фігурує миколаївський нотаріус та експолітик Горбуров

Кирил Горбуров був другом дитинства Всеволода Князєва, архівне фото МикВісті

Вищий антикорупційний суд продовжує слухати справу та досліджувати докази за обвинуваченням в корупції ексголови Верховного суду миколаївця Всеволода Князєва.

Про деталі судового засідання, де досліджуються результати оперативно-розшукових заходів, пише «Судовий репортер».

Як відомо, у справі фігурує нотаріус та колишній депутат міськради Миколаєва Кирило Горбуров, з яким у Князєва було «тісне і дружнє спілкування». Відомо, що Кирило Горбуров пішов на співпрацю зі слідством, коли те уже знаходилось в активній фазі.

«Офіційно Горбуров подав заяву в НАБУ 3 травня 2023-го, виклавши письмово, що йдеться про хабар суддям Великої палати Верховного суду і голові суду Князєву за рішення в справі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в інтересах бізнесмена Костянтина Жеваго. На момент подачі заяви Горбуровим розслідування вже було в активній фазі, Князєва і його оточення документували», - пише «Судовий репортер».

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Зазначається, що загалом лише в кабінеті нотаріуса Кирила Горбурова працівники Національного антикорупційного бюро таємно записали сім тисяч годин розмов.

За два дні до того, як Кирило Горбуров пішов на співпрацю зі слідством, Всеволод Князєв написав Кирилу Горбурову: «Привет. Сделай десять по 100 и два по 150 и одну 50».

Видання зазначає, що вони домовлялися про передачу 3 травня грошей «для людей» — вважається, що саме для суддів Великої палати Верховного суду. 2 травня Горбуров повідомляє Князєву, що все підготував, але висловлює занепокоєння щодо викриття, боїться, щоб його «не пасли». А 3 травня Горбуров пише заяву в НАБУ і починає співпрацювати. З метою безпеки його персональні дані змінюють і він стає Кравченком Олександром Олександровичем.

3-4 травня 2023 проводився контроль за вчиненням злочину в формі слідчого експерименту із залученням Кравченка (Горбурова). 1 млн 348 тис. 800 доларів — розділили на 13 частин і розфасували по пакетам. Винагороду, нібито, мали отримати 14 із 18 суддів колегії, що розглядала справу (13 суддів і голова Князєв — ред.). О 21 годині Горбуров перевіз гроші на квартиру Князєва і віддав йому. 4 травня о 9.29 ранку Князєв виніс гроші в машину і поїхав до Верховного суду. 8 травня Князєв повідомив Горбурову, що нібито передав частину цих коштів суддям і сказав принести решту 450 тис доларів.

У суді показали відео, з якого видно, що Кирило Горбуров давав свій телефон працівнику НАБУ для огляду. Той фотографував зображення з екрану — переписку з Князєвим. За кадром звучить чоловічий голос, нібито Горбурова, який розпитує детектива:

«Так вы уже придумали по мне легенду? А если не получиться ему дать? А если он скажет нет? А ви что потом его отпустите?». У відповідь детектив обманює Горбурова, що Князєву дадуть малу заставу і він вийде. «А Посольство контролирует этот вопрос?» — «Да».

Обвинувачений екссуддя Всеволод Князєв у судовій залі, фото Судовий репортер

Справа Князєва

Нагадаємо, що у травні 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

Повідомлялося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйони доларів.

Також голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові — адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

Також читайте про те, як розвивалася справа судді Всеволода Князєва, чому правоохоронці називають його організатором злочинного угруповання та як на кейс топ-корупціонера України відреагувала влада.

30 січня 2024 року суд зменшив Князєву розмір застави з 20 мільйонів гривень до 18,168 мільйонів гривень. Він вийшов під заставу із слідчого ізолятора уже 31 січня.

До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 мільйонів гривень, до 20 мільйонів гривень.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення — до 1 березня включно.

У травні 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обовʼязків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але звільнила від носіння електронного браслета. Про це повідомляла Transparency International Ukraine. Всеволод Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон. Водночас колегія ВАКС вирішила зняти з Князєва електронний браслет, оскільки ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання «по шість годин немає світла та немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Князєв також стверджує, що браслет погано впливає на його здоровʼя.

У липні 2024 року колишнього голову Верховного суду миколаївця Всеволода Князєва зупинили на контрольному прикордонному посту у селі Солотвино у Закарпатській області.

У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення колишнього голови Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.