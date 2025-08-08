Справа Князєва: у ВАКСі дивились записи з передачі грошей, які перед затриманням приніс миколаївський ексдепутат Горбуров

Всеволод Князєв та його захисники — адвокати Олександр Готів та Іван Староста. Фото: Судовий репортер

У справі колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва дослідили чергові докази. На цей раз суд дивився записи, на яких фігурує миколаївський нотаріус та експолітик Кирило Горбуров, який приносив обвинуваченому кошти для суддів Верховного суду.

Деталі судового засідання публікує Судовий репортер.

За версією слідства, мова йде про 1,8 мільйонів доларів від бізнесмена Костянтина Жеваго, які колишній голова суду отримав для себе та інших судді. Посередником у передачі коштів і був миколаївець Кирило Горбуров, давній друг Князєва. Однак на вже на той момент він діяв у співпраці із агентами НАБУ.

Дії на відео, які досліджував суд, відбулися у травні 2023 року в квартирі Князєва.

Реклама

3 травня до нього приїхав Горбуров, і за версією слідства, передав першу частину коштів у сумці.

— Поставь там, — нібито говорить Князєв. — Да, я оставлю, — відповідає Горбуров і кладе пакет посередині кімнати. — Все, спасибо. Давай, на связи. — Все остальное тоже там это. — Хорошо. Счастливо. Спасибо.

Далі ці кошти Всеволод Князєв перемістив до машини та відвіз до Верховного суду.

8 травня Горбуров та Князєв сиділи за столом та обговорювали наступну передачу грошей. Під час розмови екссуддя питає, чи вдалось зібрати суму, на що Горбуров відповідає ствердно і уточнює, коли їх привезти.

— Да, смотри, там же ж Жеваго как-бы кейсы там какие то дает тоже, — каже Горбуров. — Так как договаривались, потому шо… Он прямо позвонил и сказал, шо перекупил. А он был прав, реально. А этот с претензиями… Зачем он это делает? (на фоні звучить чавкання). — Ну давай, — каже Горбуров і чується дзенькіт стаканів. Горбуров і Князєв чокаються. — Вообщем еще берем кейсы?, — перепитує Горбуров. — Да-да, — відповідає Князєв.

Прокурор Віталій Гречишкін. Фото: Судовий репортер

Далі чоловіки обговорюють святкування дня народження, і Кирило Горбуров каже, що не хочу туди йти. Однак Князєв вмовляє його, кажучи, що хотів би його там бачити і що у судовій владі всі вважають Горбурова «своєю людиною».

— Мне будет плохо без тебя, будем обсуждать (нерозбірливо) по ВККС, — каже йому Князєв. — Хорошо, я Олегу тогда скажу. Сказать, что ты хочешь, чтоб он пришел?, — питає Горбуров. — Я бы хотел, чтоб он присутствовал, конечно. — Только он еще не знает где. Народ хочет, чтоб я решил. — В судебной власти все тебя считают своим человеком, любой послушает, — каже Князєв. — Я не хочу таким быть, такое стремное ощущение, — відповідає Горбуров.

Під час передачі останнього траншу, який відбувається 15 травня 2023-го року, Кирило Горбуров прийшов до дому Князєва, який, як виявилось, захворів.

Всеволод Князєв просить товариша не сідати близько і одразу каже йому, щоб той поклав сумку з грошима.

— Хочешь, чтобы сумку я тебе отдал сразу?, — питає Князєв. — Та, не. Я специально оставить, — відповідає Горбуров. — Когда ты вернешься, я тебе уже отдам. Спасибо, мой дорогой. Ну он с вами с Олегом закрылся? Все в порядке? Чтоб я не переживал. — Слушай, Олег этими вопросами занимается, я не в курсе как. — Ты пойми. Я как бы только для вас. Я тебе честно говорю, потому что мы столько работаем и никакого результата. Я чисто вот этим руководствовался. Потому что тот намного… условия были как бы намного интереснее. Так многие судьи не поняли даже. Поэтому нужно, чтобы он закрылся с вами. Иначе я переделаю все назад, правда. — А что тут не участвовали многие? — Люди, как бы, я сказал, что будет просто меньше. И они, как бы знаешь, тоже рассчитывают на что-то. В общем можно было так и так. Но, конечно, он (Жеваго — прим.) больше по закону был прав. Он дальше будет работать с Олегом, да?

Після розмови мати Князєва проводжає Горбурова до виходу. У момент, коли двері відкриваються, з підʼїзду в квартиру вриваються озброєні працівники НАБУ і затримують чинного на той момент голову Верховного суду.

Обвинувачений на суді заявив, що не міг впізнати розмови і власний голос на записах. Фото: Судовий репортер

Однак під час засідання сторона захисту заперечила факт знаходження сумки з грошима у Всеволода Князєва. Адвокат Олександр Готін заявив, що сумка зʼявилась тоді, коли до квартири потрапили детективи НАБУ і поняті.

— Детективи НАБУ разом з сумкою без понятих зайшли, з грішми, — сказав адвокат Олександр Готін. — Не з пустими руками, — доповнив Князєв. — Підклали гроші, а потім понятих завели, — пояснив Готін.

Сам Всеволод Князєв додав, що навіть не впізнає власного голоса на цих записах і не памʼятає таких діалогів.

— Важко на відео розібрати, які сумки заносилися, тому що перший час обшук проводився без понятих і без відеофіксації (…) Я не впізнаю ті розмови. Можливо, якісь розмови і були. Але і голос я свій не впізнаю. Мені здається, що ці обставини, може, я не впізнаю або вони є викривленими. — Ви не впізнаєте свій голос, коли ви хворіли? — уточнив головуючий суддя. — Так, коли я хворів, саме це. Я не впізнаю голос і я не памʼятаю таких розмов, — відповів Князєв.



Справа Князєва

У травні 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

Повідомлялося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйони доларів.

Також голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові — адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

30 січня 2024 року суд зменшив Князєву розмір застави з 20 мільйонів гривень до 18,168 мільйонів гривень. Він вийшов під заставу із слідчого ізолятора уже 31 січня. До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 мільйонів гривень, до 20 мільйонів гривень.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення — до 1 березня включно.

У травні 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обовʼязків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але звільнила від носіння електронного браслета. Про це повідомляла Transparency International Ukraine. Всеволод Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон. Водночас колегія ВАКС вирішила зняти з Князєва електронний браслет, оскільки ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання «по шість годин немає світла та немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Князєв також стверджує, що браслет погано впливає на його здоровʼя. У липні 2024 року колишнього голову Верховного суду миколаївця Всеволода Князєва зупинили на контрольному прикордонному посту у селі Солотвино у Закарпатській області.

У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення колишнього голови Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.

Також читайте про те, як розвивалася справа судді Всеволода Князєва, чому правоохоронці називають його організатором злочинного угруповання та як на кейс топ-корупціонера України відреагувала влада.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) вирішив не транслювати на YouTube засідання, де заслуховують записи розмов фігурантів справи стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, через занадто велику кількість нецензурних висловлювань.

Крім того, суддя на черговому засіданні попросив журналістів не публікувати дослівно значні обсяги розмов, записи яких продовжують досліджувати в суді.