ВАКС дав заставу у ₴10 млн ще одному фігуранту справи судді Князєва з Миколаєва

Новому підозрюваному адвокату у справі Всеволода Князєва застосували заставу в 10 мільйонів. Скриншот з засідання Вищого антикорупційного суду

Вищий антикорупційний суд визначив 10 мільйонів гривень застави для адвоката бізнесмена Констянтина Жеваго у справі колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Анатолія Рекуна підозрюють в якості посередника передачі коштів.

Деталі судових засідань розповідає Судовий репортер.

Клопотання про обрання запобіжного заходу розглядалось три дні з перервами. Не дивлячись на те, що прокуратура просила для підозрюваного запобіжний захід у вигляді 30 мільйонів гривень застави, суддя ВАКС Володимир Воронько визначив тільки 10 мільйонів.

На Анатолія Рекуна покладено також зобов'язання: прибувати за кожною вимогою, не залишати межі Києва та Київської області без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду, здати на зберігання закордонні паспорти. Статус підозрюваного Рекун отримав лише через 2,5 роки після гучного викриття корупційної оборудки.

На суді прокурор зацитував декілька розмов із оперативно-розшукової справи про те, як узгоджувався процес передачі грошей, які завуальовано називали документами або листами.

«Если сегодня будут документы, через Толика передадим. Если нет, то самое позднее завтра», — пообіцяв Жеваго ще одному адвокату, фігуранту справи Горецькому 23 березня 2023 року.

6 квітня 2023 Жеваго знову спілкується із Горецьким:

«Я говорю, что Толик сейчас передаст документы. Соответственно, если можна, забери их пожалуйста. Ми с тобой к концу дня созвонимся. Их должно быть 400 листов документов. К концу дня сверим по цифрам».

Також прокурор повідомив, що 13 березня 2023 року Анатолій Рекун особисто приїздив в офіс Горецького і в переговорній кімнаті віддав йому 800 тисяч доларів, які були при ньому перераховані. Якщо це правда, то ця інформація мусила бути в детективів значно раніше.

Слідчий суддя ставив питання про це прокурору і той дипломатично відповів, що, звісно, це неправда, що за останні 2,5 роки нічого не робилося і запевнив, що насправді весь цей час проводилися слідчі дії.

Сам адвокат причетність до корупційних домовленостей заперечує. При цьому додав, що ніколи не буде відхрещуватися від свого клієнта (мова йде про Костянтина Жеваго, — прим.) незалежно від того чи святіший він за Папу Римського чи ні.

— Жеваго — дійсно мій клієнт. На відміну від інших, дуже порядна людина. Чому я так кажу?! Рішення Шевченківського суду (Києва, — прим.) про стягнення з Жеваго півтора мільярда гривень за те, що він поручився перед Національним банком. Я сказав Жеваго, що законодавство побудоване так, що тобі не треба буде цього виконувати. На що мені Жеваго відповів: «Ні, я цього робити не буду, бо я не Коломойський. Я буду сплачувати». Я буду працювати зі своїм клієнтом, навіть якщо від нього відвернувся весь світ. Я ніколи не був мулом — це той хто переносить гроші. І не треба на мене це чіпляти. А тут я знаходжуся, тому що на відміну від свого колеги (Горецького — прим.) не захотів перетворюватися в істоту, яка остаточно втратила будь-яку людську гідність, — сказав Анатолій Рекун.

Справа Князєва

У травні 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

Повідомлялося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйони доларів.

Також голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові — адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

30 січня 2024 року суд зменшив Князєву розмір застави з 20 мільйонів гривень до 18,168 мільйонів гривень. Він вийшов під заставу із слідчого ізолятора уже 31 січня. До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 мільйонів гривень, до 20 мільйонів гривень.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення — до 1 березня включно.

У травні 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обовʼязків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але звільнила від носіння електронного браслета. Про це повідомляла Transparency International Ukraine. Всеволод Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон. Водночас колегія ВАКС вирішила зняти з Князєва електронний браслет, оскільки ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання «по шість годин немає світла та немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Князєв також стверджує, що браслет погано впливає на його здоровʼя. У липні 2024 року колишнього голову Верховного суду миколаївця Всеволода Князєва зупинили на контрольному прикордонному посту у селі Солотвино у Закарпатській області.

У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення колишнього голови Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.

Також читайте про те, як розвивалася справа судді Всеволода Князєва, чому правоохоронці називають його організатором злочинного угруповання та як на кейс топ-корупціонера України відреагувала влада.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) вирішив не транслювати на YouTube засідання, де заслуховують записи розмов фігурантів справи стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, через занадто велику кількість нецензурних висловлювань. Крім того, суддя на черговому засіданні попросив журналістів не публікувати дослівно значні обсяги розмов, записи яких продовжують досліджувати в суді.

Після моніторингу судових засідань Інформаційно-аналітичного центру Міжнародного товариства прав людини (IAC ISHR) у справі Всеволода Князєва колегія суддів Вищого антикорупційного суду заявила про дискредитацію їх роботи.