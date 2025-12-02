  • вівторок

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ексголові ДСА Сальнікову

Апеляція залишила без змін вирок ексголові ДСА Сальнікову. Фото: rsu.gov.uaАпеляція залишила без змін вирок ексголові ДСА Сальнікову. Фото: rsu.gov.ua

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 2 грудня залишила без змін вирок колишньому голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову.

Про рішення повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У відомстві зазначили, що апеляція підтримала позицію прокуратури і залишила чинним вирок ВАКС від 6 серпня цього року. Тоді Сальнікова визнали винним в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення суддів Верховного Суду в інтересах комерційної структури.

Раніше суд призначив експосадовцю три роки позбавлення волі з додатковим покаранням — забороною обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування протягом трьох років.

Ухвала апеляції набрала законної сили негайно, однак може бути оскаржена до Верховного Суду в касаційному порядку протягом трьох місяців.

Раніше повідомлялось, що голову Державної судової адміністрації України викрили на «підбурюванні» до надання хабарів суддям Верховного Суду.

