У Міноборони Росії заявили, що не порушували повітряний простір Естонії

Російський МіГ-31К. Фото uk.wikipedia.org

Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня три винищувачі МіГ-31 виконували переліт із Карелії до Калінінградської області й при цьому «не перетинали кордонів інших держав».

Про це йдеться в заяві Міноборони РФ.

У відомстві наголосили, що це був «плановий переліт», а літаки дотримувалися узгодженого маршруту та нібито не заходили в повітряний простір Естонії.

«Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад трьох кілометрів від острова Вайндло», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що удень 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та перебували там близько 12 хвилин. Згодом лідери ЄС та НАТО відреагували на цей інцидент.