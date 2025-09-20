Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    20 вересня, 2025

  • 22°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 20 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 22° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Міноборони Росії заявили, що не порушували повітряний простір Естонії

Російський МіГ-31К. Фото uk.wikipedia.orgРосійський МіГ-31К. Фото uk.wikipedia.org

Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня три винищувачі МіГ-31 виконували переліт із Карелії до Калінінградської області й при цьому «не перетинали кордонів інших держав».

Про це йдеться в заяві Міноборони РФ.

У відомстві наголосили, що це був «плановий переліт», а літаки дотримувалися узгодженого маршруту та нібито не заходили в повітряний простір Естонії.

«Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад трьох кілометрів від острова Вайндло», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що удень 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та перебували там близько 12 хвилин. Згодом лідери ЄС та НАТО відреагували на цей інцидент.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмена
Росіяни атакували 26 громад Херсонщини: зруйновані будинки, є загиблий та поранені
Зеленський про нічну атаку: Росія випустила по Україні 40 ракет і понад 580 дронів
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
новини

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

Аліна Квітко
новини

Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський про нічну атаку: Росія випустила по Україні 40 ракет і понад 580 дронів
Росіяни атакували 26 громад Херсонщини: зруйновані будинки, є загиблий та поранені
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмена

Ворог атакував Миколаїв балістикою та дронами: під ударом опинилася промислова інфраструктура

Ірина Олехнович

Зеленський про нічну атаку: Росія випустила по Україні 40 ракет і понад 580 дронів

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay