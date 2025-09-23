У Молдові затримали понад 70 осіб за підозрою у підготовці заворушень на виборах

Парламент Молдови. Ілюстраційне фото: Getty Images

Учора 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Про це повідомляє видання «NewsMaker».

За даними правоохоронців, за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані мають зв’язки як з молдовськими політичними партіями, так і зі злочинними угрупованнями.

Голова Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю Віктор Фуртуне зазначив, що розслідування за фактом підготовки масових заворушень розпочалося ще у липні 2025 року.

Слідство встановило, що група осіб регулярно виїжджала до Сербії для проходження навчань, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Молдові. Там їх навчали користуванню вогнепальною зброєю та спецзасобами. За участь у тренуваннях кожен отримував близько 400 євро.

Начальник поліції Віорел Чернеуцяну повідомив, що більшість інструкторів були громадянами Росії. Деяких учасників переконали поїхати до Сербії під приводом паломництва, однак згодом вони були втягнуті у підготовку до заворушень. Їх також навчали, як діяти у разі затримання правоохоронцями.

Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг, паспорти та інші докази.

Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Молдові суд, у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії, приговорив до семи років тюрми главу Гагаузії Євгенію Гуцул.