На кордоні з Молдовою тимчасово зупиняли роботу пункту пропуску через атаку дронів по Одеській області

Атака дронів призупинила роботу пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Фото: bessarabia.ua

У ніч із 1 на 2 грудня роботу пункту пропуску «Джурджулешти–Рені» на кордоні між Молдовою та Україною тимчасово призупинили через загрозу ударів безпілотниками.

Про це повідомляє «Європейська правда».

За даними молдовської прикордонної поліції, о 01:20 Служба повітряних операцій Міноборони Молдови зафіксувала на радарі рух дронів над територією України — з району Рені в напрямку Болграда. У цей час Державна прикордонна служба України заявила, що Болград атакують дрони типу «Шахед».

Одразу ж патрулі прикордонних секторів Чішмічіой, Копчеак і Вулканешть повідомили про кілька вибухів над українським містом і роботу української ППО. У зв’язку з цим Молдова перевела всі прикордонні підрозділи в підвищену готовність і розпочала безперервний моніторинг повітряного простору вздовж кордону. На цей час пункт пропуску призупинив свою роботу.

Одразу після скасування повітряної тривоги в Україні рух у пункті пропуску «Джурджулешти–Рені» відновили.

Нагадаємо, раніше, 25 листопада, у селі Кухурешть-де-Жос Флорештського району Молдови на дах будинку охоронця у фруктовому саду впав російський дрон.