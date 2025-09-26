У Баштанці поліцейський зіткнувся с електромопедом та врізався в бібліотеку

Патрульні на місці ДТП. Фото ілюстративне: Борис Корпусенко

24 вересня у місті Баштанка на вулиці Театральній сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівника поліції.

За попередніми даними ГУ Нацполіція в Миколаївській області, правоохоронець районного відділу, керуючи автомобілем Honda Accord, зіткнувся з електромопедом Fаеt, яким керував 70-річний чоловік. Після зіткнення легковик з’їхав з дороги та врізався у стіну місцевої бібліотеки.

Унаслідок аварії ніхто не постраждав. У поліції уточнюють, що їхній співробітник на момент ДТП перебував поза службою, повертаючись додому після добового чергування. Тестування на алкоголь підтвердило, що він був тверезий.

Щодо поліцейського складено адміністративний матеріал за статтею 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспорту та іншого майна). Справу передано до суду.

Керівництво обласної поліції призначило проведення службового розслідування за даним фактом.

