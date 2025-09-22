У центрі Миколаєва легковик зіткнувся з тролейбусом

У центрі Миколаєва Кіа зіткнувся з тролейбусом Фото: Новости Н

У понеділок, 22 вересня, у Миколаєві на перехресті вулиць Велика Морська та Захисників України водій легкового автомобіля зіткнувся з тролейбусом.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

За попередніми даними, водій автомобіля виїхав на головну вулицю та зіткнувся з тролейбусом, що рухався смугою громадського транспорту. Постраждалих немає, проте тролейбус отримав механічні пошкодження.

Підприємство також опублікувало відео з кабіни водія тролейбуса у момент аварії. Там нагадали про необхідність дотримання правил дорожнього руху.

«Дотримання цих правил не тільки допоможе зберегти життя, а й нашого комунального транспорту, яким щодня користуються десятки тисяч людей», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 вересня, у Болградському районі на Одещині сталася аварія, в якій постраждали четверо людей.