У центрі Миколаєва легковик зіткнувся з тролейбусом
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
11:22, 22 вересня, 2025
-
У понеділок, 22 вересня, у Миколаєві на перехресті вулиць Велика Морська та Захисників України водій легкового автомобіля зіткнувся з тролейбусом.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
За попередніми даними, водій автомобіля виїхав на головну вулицю та зіткнувся з тролейбусом, що рухався смугою громадського транспорту. Постраждалих немає, проте тролейбус отримав механічні пошкодження.
Підприємство також опублікувало відео з кабіни водія тролейбуса у момент аварії. Там нагадали про необхідність дотримання правил дорожнього руху.
«Дотримання цих правил не тільки допоможе зберегти життя, а й нашого комунального транспорту, яким щодня користуються десятки тисяч людей», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 вересня, у Болградському районі на Одещині сталася аварія, в якій постраждали четверо людей.
Останні новини про: ДТП
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.