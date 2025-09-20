На Одещині Hyundai зіткнувся з Volkswagen: четверо людей травмовані

На Одещині у ДТП травмувалися четверо людей. Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

Учора, 19 вересня, у Болградському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо людей.

Як повідомила поліція Одещини, аварія трапилася вдень на автодорозі Серпневе–Арциз–Сарата, поблизу села Долинівка Павлівської громади. За попередніми даними, 34-річна водійка автомобіля Hyundai, рухаючись заокругленою ділянкою дороги, втратила керування та виїхала на зустрічну смугу. Там легковик зіткнувся з вантажним автомобілем Volkswagen, за кермом якого перебував 53-річний житель Київщини.

На Одещині у ДТП травмувалися четверо людей. Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

У результаті ДТП травмувалися обидва водії, а також пасажири легковика — 57-річна мати кермувальниці та їхній 63-річний знайомий. Постраждалих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Поліцейські перевірили обох водіїв на стан сп’яніння — вони були тверезими.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У межах слідства призначено низку експертиз, правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині зіткнулись три авто: четверо людей опинилися в лікарні.